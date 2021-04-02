Италия

Итальянский специалист, вероятно, сменит Паулу Фонсеку.

Экс-наставник Ювентуса, Наполи и Челси Маурицио Сарри ближайшим летом может возглавить римскую Рому.

По информации источника, 62-летний специалист считается главным претендентом на пост наставника "волков". Агент Сарри уже провёл две встречи с руководством Ромы, которое готовится к потенциальной отставке Паулу Фонсеки.

На должность главного тренера римский клуб также рассматривают кандидатуру Массимилиано Аллегри. Также отмечается, что ради перехода в Рому Сарри отклонил предложения от Фиорентины и двух клубов из других европейских чемпионатов.

Ранее сообщалось, что Фенербахче начал переговоры с Сарри.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.