Италия

Опытный наставник пока без клуба.

Итальянский тренер Маурицио Сарри отказался возглавлять Фиорентину. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, специалист получил оффер от руководства "фиалок", однако на него ответил отказом.

Помимо Фиорентины с Сарри контактировала римская Рома, но он хотел бы снова встать у руля Наполи в начале следующего сезона.

Основная причина — специалист не хотел бы возглавлять какой-либо клуб посреди сезона. Именно так он отвечал боссам Фенербахче и Марселя.

Напомним, Сарри уже руководил Наполи с 2015 по 2018 года, после чего работал в Челси и Ювентусе.

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