Итальянский тренер Маурицио Сарри отказался возглавлять Фиорентину. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, специалист получил оффер от руководства "фиалок", однако на него ответил отказом.

Помимо Фиорентины с Сарри контактировала римская Рома, но он хотел бы снова встать у руля Наполи в начале следующего сезона.

Основная причина — специалист не хотел бы возглавлять какой-либо клуб посреди сезона. Именно так он отвечал боссам Фенербахче и Марселя.

Напомним, Сарри уже руководил Наполи с 2015 по 2018 года, после чего работал в Челси и Ювентусе.

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