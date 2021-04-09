Опытный наставник пока без клуба.
Маурицио Сарри, getty images
09 апреля 2021, 19:24
Итальянский тренер Маурицио Сарри отказался возглавлять Фиорентину. Об этом сообщает Football Italia.
По информации источника, специалист получил оффер от руководства "фиалок", однако на него ответил отказом.
Помимо Фиорентины с Сарри контактировала римская Рома, но он хотел бы снова встать у руля Наполи в начале следующего сезона.
Основная причина — специалист не хотел бы возглавлять какой-либо клуб посреди сезона. Именно так он отвечал боссам Фенербахче и Марселя.
Напомним, Сарри уже руководил Наполи с 2015 по 2018 года, после чего работал в Челси и Ювентусе.
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