Англия

Райан Мэйсон проведет первый матч в качестве тренера "шпор".

В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм дома примет Саутгемптон.

Этот матч станет дебютным для исполняющего обязанностей главного тренера "шпор" Райана Мэйсона, который сменил на данном посту Жозе Моуриньо.

Отметим, что в старте появятся Уго Льорис (34 года), Тоби Алдервейрелд (32 года) и Гарет Бэйл (31 год). Парадокс в том, что эти футболисты старше Мэйсона, которому 29 лет.

Поединок Тоттенхэм — Саутгемптон состоится 21-го апреля в 20:00 по киевскому времени.

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