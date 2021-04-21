Англия

Клубы, вслед за другими, сделали заявление.

Лондонский Арсенал, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Ливерпуль на своих сайтах заявили о том, что покидают Суперлигу.

"В результате того, что мы в последние дни прислушивались к вам и более широкому футбольному сообществу, мы выходим из предложенной Суперлиги. Мы совершили ошибку и приносим извинения за нее", — гласит заявление Арсенала.

"Мы можем подтвердить, что мы официально начали процедуру по выходу из группы, разрабатывающей план для Европейской Суперлиги (ESL)", — пишется на сайте Тоттенхэма.

"Футбольный клуб Ливерпуль может подтвердить, что наше участие в планах по созданию Европейской Суперлиги было прекращено", — заявил Ливерпуль.

"Мы не будем участвовать в Суперлиге Европы", — гласит заявление от Манчестер Юнайтед.

Таким образом все английские клубы, кроме Челси, вышли из Суперлиги. Ранее это сделал Манчестер Сити. Что касается Челси, то ожидается их выход в ближайшее время.

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