Англия

Вероятно, футболисты "шпор" устали от португальца.

Экс-тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо покинул клуб не без помощи футболистов команды.

По информации источника, на протяжении последних недель игроки "шпор" умышленно форсировали отставку португальца и таки добилась своего.

Отмечается, что заряд от прихода Моуринью давно исчез, а футболисты начали уставать от психологических игр "особенного". Также не оставались без внимания регулярные конфликты со звездами клуба – Алли, Ндомбеле и Бейл поочередно становились "козлами отпущения".

Ухудшение результатов и фактическая потеря шансов на Лигу чемпионов окончательно испортили атмосферу в коллективе.

Напомним, до конца сезона Тоттенхэм возглавил 29-летний Райан Мейсон, который до этого работал с юношами. Уже 25 апреля "шпоры" встретятся с Манчестер Сити в финале Кубка лиги.