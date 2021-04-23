Немецкий специалист не исключает, что может возглавить "шпор".
Юрген Клинсманн, getty images
23 апреля 2021, 07:22
Тоттенхэм находится в поисках нового менеджера после увольнения Жозе Моуриньо несколькими днями ранее.
Так, в число претендентов на пост главного тренера команды находится Юрген Клинсманн, который не исключает, что может возглавить Тоттенхэм.
"Говорю вам, в жизни все возможно. Я никогда не думал, что буду тренировать Германию на чемпионате мира.
Я никогда не думал, что буду тренировать США шесть лет или Баварию.Так что через пару месяцев мы увидим, кто будет тренером "шпор", — приводит слова Клинсманна Goal.
Напомним, что до конца сезона лондонской командой будет руководить Райан Мэйсон.