Англия

Немецкий специалист не исключает, что может возглавить "шпор".

Тоттенхэм находится в поисках нового менеджера после увольнения Жозе Моуриньо несколькими днями ранее.

Так, в число претендентов на пост главного тренера команды находится Юрген Клинсманн, который не исключает, что может возглавить Тоттенхэм.

"Говорю вам, в жизни все возможно. Я никогда не думал, что буду тренировать Германию на чемпионате мира.

Я никогда не думал, что буду тренировать США шесть лет или Баварию.Так что через пару месяцев мы увидим, кто будет тренером "шпор", — приводит слова Клинсманна Goal.

Напомним, что до конца сезона лондонской командой будет руководить Райан Мэйсон.