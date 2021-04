В рамках 3-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм дома примет Саутгемптон.

Руководство "шпор" несколько дней назад уволило главного тренера Жозе Моуриньо. Его обязанности до конца сезона исполняет Райан Мэйсон.

Специалисту всего 29 лет. Он вывел команду на поединок и стал самым молодым тренером в истории АПЛ.

👔 Ryan Mason becomes the youngest manager in #PL history 🙌#TOTSOU pic.twitter.com/fohrwlwUy2