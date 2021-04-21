Англия

Специалист вывел Тоттенхэм на матч 33-го тура.

В рамках 3-го тура английской Премьер-лиги Тоттенхэм дома примет Саутгемптон.

Руководство "шпор" несколько дней назад уволило главного тренера Жозе Моуриньо. Его обязанности до конца сезона исполняет Райан Мэйсон.

Специалисту всего 29 лет. Он вывел команду на поединок и стал самым молодым тренером в истории АПЛ.

Ранее мы сообщали, что на игру против Саутгемптона в старте "шпор" вышли три футболиста старше Мэйсона.

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