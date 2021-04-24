Англия

Коллектив Микеля Артеты, похоже, практически лишился шансов на попадание в еврокубки на следующий сезон через чемпионат.

Ответственное домашнее противостояние против Эвертона в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги ознаменовалось для лондонского Арсенала очередной неудачной попыткой набрать очки на своем поле (0:1).

Грубая ошибка Лено — в обзоре матча Арсенал — Эвертон

Данный результат не только вновь сделал актуальной дистанцию между "канонирами" и "ирисками" величиной в шесть очков, но и ознаменовался для подопечных Микеля Артеты сразу несколькими негативными достижениями.

Как сообщает статистический портал Opta, Арсенал не смог забить на своем поле уже в рамках АПЛ уже в восьмой раз в текущем сезоне, что в два раза превосходит аналогичный показатель предыдущего сезона.

При этом, подобная результативность в домашних поединках поставила "канониров" в один ряд с такими командами как Вест Бромвич и Фулхэм, которые на данный момент находятся в зоне вылета, и не смогли оформить голов в родных стенах в девяти и десяти матчах соответственно.

Также, подопечные Микеля Артеты уступили на Эмирейтс уже в седьмой раз в текущем сезоне национального первенства, что является повторением наихудшего показателя клуба в данном состязании со времен сезона-1992/93.

В следующем туре Арсенал отправится на гостевое противостояние против Ньюкасла.