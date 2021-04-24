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Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 33-го тура АПЛ.

Тридцать третий тур английской Премьер-лиги начинался с достаточно интригующего противостояния между лондонским Арсеналом и Эвертоном, которое получилось достаточно напряженным. В первой тайме команды имели минимум голевых моментов, а подопечные Микеля Артеты не особо показывали стремление догнать соперников по очкам в конце футбольного уик-энда. Однако, после перерыва достаточно резонансное решение бригады арбитров оставило гостей без возможности получить пенальти, после чего не менее странным образом "канониры" умудрились пропустить единственный мяч в этой встрече (0:1).

Видео гола и обзор матча:



Арсенал — Эвертон 0:1

Гол: Лено, 76 (авт.)

Арсенал: Лено — Чеймберс (Виллиан, 82), Холдинг, Мари, Джака — Партей, Себальос — Пепе (Эдегор, 74), Смит-Роу, Сака — Нкетиа (Мартинелли, 73).

Эвертон: Пикфорд — Коулман, Годфри, Холгейт, Динь — Родригес (Дэвис, 86), Аллан, Гомеш (Делф, 65) — Ришарлисон, Калверт-Льюин, Сигурдссон.

Предупреждения: Партей — Аллан, Холгейт, Делф.