Англия

Подопечным Карло Анчелотти куда лучше удается выступать вне пределов родной арены.

В рамках 33-го тура английской Премьер-лиги Эвертон сумел минимально обыграть лондонский Арсенал на Эмирейтс (1:0), благодаря чему нарастил отрыв от подопечных Микеля Артеты до шести очков.

Грубая ошибка Лено — в обзоре матча Арсенал — Эвертон

Согласно данным статистического портала Opta, данный успех позволил "ирискам" повторить историческое достижение по показателю побед, которые были одержаны на чужом поле в рамках одного сезона. Теперь, на счету коллектива Карло Анчелотти их уже 10, как и в сезоне-1986/87.

На данный момент, Эвертон занимает восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ, и на один балл отстает от Ливерпуля, которому сегодня, 24 апреля, еще предстоит домашний поединок против Ньюкасла. Начало в 14:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.

Свой поединок следующего тура подопечные Анчелотти проведут в гостях у бирмингемской Астон Виллы.