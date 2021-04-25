Италия

Итальянский клуб готовиться к возможной смене наставника.

Сассуоло рассматривает кандидатов на пост главного тренера на случай ухода Роберто Де Дзерби.

По информации в Twitter Николо Скиры, клуб имеет 2 кандидатов на замену итальянцу. Сообщается, что Сассуоло заинтересован в тренере Специи Винченцо Итальяно, но также рассматривает вариант с приглашением коуча Беневенто Филиппо Индзаги, чей контракт истекает ближайшим летом.

Специя и Беневенто – новички серии А текущего сезона. На данный момент команды занимают 15-ю и 17-ю строчки соответственно, таблица здесь.

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер предложил Де Дзерби 2-летний контракт.