Итальянский клуб готовиться к возможной смене наставника.
Роберто Де Дзерби, getty images
25 апреля 2021, 10:26
Сассуоло рассматривает кандидатов на пост главного тренера на случай ухода Роберто Де Дзерби.
По информации в Twitter Николо Скиры, клуб имеет 2 кандидатов на замену итальянцу. Сообщается, что Сассуоло заинтересован в тренере Специи Винченцо Итальяно, но также рассматривает вариант с приглашением коуча Беневенто Филиппо Индзаги, чей контракт истекает ближайшим летом.
Специя и Беневенто – новички серии А текущего сезона. На данный момент команды занимают 15-ю и 17-ю строчки соответственно, таблица здесь.
Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер предложил Де Дзерби 2-летний контракт.