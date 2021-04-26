Англия

Ивуариец вряд ли покинет клуба в ближайшее трансферное окно.

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи, вероятно, останется в манкунианском клубе.

По информации ESPN, ивуариец близок к подписанию нового 4-летнего контракта с Манчестер Юнайтед.

Отмечается, что главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер заверил Байи, что он будет получать достаточно игровой практики.

Финансовые детали сделки не уточняются.

Ранее Эрик Байи поделился мыслями о лучшем футболисте в истории футбола.