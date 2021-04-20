Англия

Ивуарийский защитник вернулся в расположение "красных дьяволов".

Защитник Манчестер Юнайтед Эрик Байи вылечился от коронавируса и вернулся в расположение клуба. Об этом сообщает пресс-служба "красных дьяволов".

27-летний ивуариец был вынужден пропустить пять поединков МЮ после того, как сдал положительный тест на коронавирус в расположении своей сборной во время мартовских матчей. С тех он не мог вернуться в Англию из-за карантинных ограничений.

В нынешнем сезоне Байи провел 35 поединков, в которых забил 12 мячей и отдал 9 ассистов.

Ближайший матч МЮ проведет в гостях против Лидса в рамках 33-го тура АПЛ. Игра состоится 25 апреля, в 16:00 по киевскому времени.

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