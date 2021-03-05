"Бергамаски" готовы рассмотреть предложения на покупку немца.
Робин Госенс, getty images
05 марта 2021, 20:02
Защитник Аталанты Робин Госенс попал в сферу интересов нескольких европейских клубов.
По информации Virgilio.It, руководство "бергамасков" готово рассмотреть трансфер Робина Госенса, если получит предложение от 40 млн евро.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готов попрощаться с Зинченко ради подписания немца, однако позже появилась информация, что "горожане" готовят для украинца новый 5-летний контракт.
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