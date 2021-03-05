Италия

"Бергамаски" готовы рассмотреть предложения на покупку немца.

Защитник Аталанты Робин Госенс попал в сферу интересов нескольких европейских клубов.

По информации Virgilio.It, руководство "бергамасков" готово рассмотреть трансфер Робина Госенса, если получит предложение от 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готов попрощаться с Зинченко ради подписания немца, однако позже появилась информация, что "горожане" готовят для украинца новый 5-летний контракт.

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