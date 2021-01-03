Италия

У Робина Госенса и Серхио Рамоса по 13 голов в сезонах 2019/20 и 2020/21.

Гол защитника Аталанты Робина Госенса в матче 15-го тура чемпионата Италии против Сассуоло позволил ему стать одним из двух лучших защитников-бомбардиров последних двух сезонов в Топ-5 европейских футбольных лиг — сообщает ОРТА.

На счету Госенса с начала сезона-2019/20 13 голов — столько же, сколько у защитника Реала Серхио Рамоса.

26-летний игрок национальной сборной Германии (4 матча, 0 голов) выступал за Дордрехт (53 матча во всех турнирах, 3 гола), Хераклес (70, 5) и Аталанту (120, 19).

Летом 2020 года Госенсом интересовались Ювентус и Лестер.

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