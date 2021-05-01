Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 34-го тура английской Премьер-лиги лондонский Челси в родных стенах разобрался с Фулхэмом (2:0).

Подопечные Томаса Тухеля открыли счет в матче на 10-й минуте, когда результативным ударом отметился Хавертц. Затем в самом начале второго тайме "синие" удвоили преимущество в счете, а Хавертц оформил дубль.

Видео голов и обзор матча:

Челси — Фулхэм 2:0

Голы: Хаверц, 10, 49

Челси: Менди — Чилуэлл (Алонсо, 81), Зума, Тиаго Силва, Кристенсен, Джеймс - Хаверц, Гилмор, Зийех (Канте, 66), Маунт (Абрахам, 76) - Вернер.

Фулхэм: Ареоля — Андерсен, Робинсон, Адарабиойо, Айна — Лемина (Карвальо, 78), Декордова-Рид, Лукман, Замбо-Ангисса, Кавалейру (Онома, 78) — Майя (Митрович, 81).

Предупреждения: Зума — Айна