Защитник может перебраться в стан "шпор".
Макс Ааронс, getty images
03 мая 2021, 19:29
Тоттенхэм готовится сделать предложение по Максу Ааронсу в ближайшее трансферное окно, сообщает Football Insider.
Как сообщает источник, Норвич готов расстаться с правым защитником за сумму порядка 30 миллионов фунтов.
Отметим, что на футболиста также претендуют другие клубы, такие как Эвертон, Бавария, Манчестер Юнайтед и Барселона.
Напомним, что в гонке за футболистом лидирует другой представитель АПЛ — Эвертон.