Англия

Защитник может перебраться в стан "шпор".

Тоттенхэм готовится сделать предложение по Максу Ааронсу в ближайшее трансферное окно, сообщает Football Insider.

Как сообщает источник, Норвич готов расстаться с правым защитником за сумму порядка 30 миллионов фунтов.

Отметим, что на футболиста также претендуют другие клубы, такие как Эвертон, Бавария, Манчестер Юнайтед и Барселона.

Напомним, что в гонке за футболистом лидирует другой представитель АПЛ — Эвертон.