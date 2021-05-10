Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка чемпионата Англии.

В поединке 35-го тура английской Премьер-лиги лондонский Арсенал на своем поле уверенно обыграл Вест Бромвич со счетом 3:1.

Победу команде Микеля Артеты принесли забитые мячи в исполнении Смита-Роу, Пепе и Виллиана, а у "дроздов" единственным результативным ударом отметился Перейра в середине второго тайма.

Обзор матча:

Арсенал - Вест Бромвич 3:1

Голы: Смит-Роу, 29, Пепе, 35, Виллиан, 90 — Перейра, 67

Арсенал: Лено — Чемберс, Холдинг, Габриэль, Сака — Эль-Нени, Себальос (Томас, 76), Виллиан, Смит-Роу (Тирни, 63), Пепе — Мартинели (Ляказетт, 60)

Вест Бромвич: Джонстон — Ферлонг, Аджайи, Бертли, Таусенд — Робинсон (Диангана, 68), Йокушлу, Филлипс, Перейра, Галлахер, Диане (Робсон-Кану, 56)

Предупреждения: Себальос — Робсон-Кану, Галлахер