Англия

"Канониры" добыли важнейшие три очка.

Арсенал принимал Вест Бромвич в рамках 35-го тура АПЛ.

"Канониры" открыли счет в матче на 29-й минуте благодаря голу Смит-Роу, а через 6 минут Николя Пепе удвоил преимущество хозяев.

Гости отыграли один гол на 67-й минуте встречи: Перейра поразил ворота соперника. Точку в матче поставил Виллиан, забив на 90-й минуте встречи. 3:1.

К сожалению Вест Бромвича, подопечные Микеля Артеты добыли заветные три очка. Команда Сэма Эллардайса в свою очередь потеряла математические шансы на выход из зоны вылета до окончания сезона.

Арсенал же по итогу встречи поднялся на 9-ю строчку турнирной таблицы.

Арсенал - Вест Бромвич 3:1

Голы: Смтри-Роу, 29, Пепе, 35 — Перейра, 67

Арсенал: Лено — Чемберс, Холдинг, Габриэль, Сака — Эль-Нени, Себальос (Томас, 76), Виллиан, Смит-Роу (Тирни, 63), Пепе — Мартинели (Ляказетт, 60)

Вест Бромвич: Джонстон — Ферлонг, Аджайи, Бертли, Таусенд — Робинсон (Диангана, 68), Йокушлу, Филлипс, Перейра, Галлахер, Диане (Робсон-Кану, 56)

Предупреждения: Себальос — Робсон-Кану, Галлахер