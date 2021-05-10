Англия

Португальский специалист близок к уходу из Вулверхэмптона.

Нуну Эшпириту Санту может покинуть Вулверхэмптон в ближайшее трансферное окно и возглавить Астон Виллу, сообщает Football Insider.

Источник утверждает, что агент португальского тренера пытается разобраться с будущим своего клиента после очень насыщенного сезона.

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Владельцы Вулверхэмптона не совсем уверены в кандидатуре Дина Смита, а потому готовы назначит нового тренера.

Отметим, что контракт Нуну Эшпириту Санту с "волками" рассчитан до лета 2023-го года.