Англия

Португальский специалист высказался о влиянии пандемии на футбол.

Главный тренер Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту рассказал о трудностях, с которыми столкнулась его команда по ходу нынешнего сезона.

"Мне кажется, что это самый трудный сезон в моей карьере, самый трудный период из-за пандемии. Это вызов для всех. Самое главное, чтобы мы оставались рядом друг с другом и поддерживали окружающих в этой непростой ситуации.

В этом году у нас были разные моменты, которые нам нужно было пережить. На протяжении всего сезона у нас были небольшие проблемы, которые накопились и доставили нам уже настоящие проблемы. В тот момент, когда мы исправляли что-то одно, появлялось уже что-то другое.

Был момент, когда мы не могли выступать так же хорошо в первом тайме, как во втором, и наоборот. Мы сталкивались с разными ситуациями. Поэтому речь идёт не о том, чтобы пропускать или не забивать голы, а о том, чтобы найти нужный нам баланс. Игроки должны совершенствоваться, понимая, что мы не так хорошо выступали в течение предыдущей части сезона.

Мы не можем повторить это снова. Это то, над чем мы работаем, понимая, что для того, чтобы добиться чего-то в футболе, мы должны реагировать, мы должны оправляться от трудных периодов", — сказал наставник "волков",

Ранее Нуну Эшпириту Санту критично отнесся к информации о возможном приглашении форварда своего клуба на спортивный форум.

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