"Горожане" усилили состав молодым бразильцем.
Кайки, Флуминенсе
23 апреля 2021, 18:50
Английский Манчестер Сити официально огласил о подписании контракта с молодым форвардом Флуминенсе Кайки.
Контракт с 17-летним форвардом подписан сроком на пять лет. О деталях трансфера пока не сообщается.
Текущий сезон футболист доиграет в родном клубе, а летом присоединится к новым одноклубникам. В текущем сезоне на его счету восемь матчей за Флуминенсе, в которых он забил два гола и отдал один голевой пас.
Ранее сообщалось, что Кайки интересен донецкому Шахтеру, однако Флуминенсе отклонил предложение "горняков".