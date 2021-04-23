Английский Манчестер Сити официально огласил о подписании контракта с молодым форвардом Флуминенсе Кайки.

Контракт с 17-летним форвардом подписан сроком на пять лет. О деталях трансфера пока не сообщается.

Текущий сезон футболист доиграет в родном клубе, а летом присоединится к новым одноклубникам. В текущем сезоне на его счету восемь матчей за Флуминенсе, в которых он забил два гола и отдал один голевой пас. 

Ранее сообщалось, что Кайки интересен донецкому Шахтеру, однако Флуминенсе отклонил предложение "горняков".