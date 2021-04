Английский Манчестер Сити официально огласил о подписании контракта с молодым форвардом Флуминенсе Кайки.

Контракт с 17-летним форвардом подписан сроком на пять лет. О деталях трансфера пока не сообщается.

We are delighted to confirm we have reached an agreement with Fluminese regarding the future transfer of Kayky. The teenage forward will remain with Fluminese until the end of the Brazilian season.



