Англия

"Горожане" усилили состав молодым бразильцем.

Английский Манчестер Сити официально огласил о подписании контракта с молодым форвардом Флуминенсе Кайки.

Контракт с 17-летним форвардом подписан сроком на пять лет. О деталях трансфера пока не сообщается.

We are delighted to confirm we have reached an agreement with Fluminese regarding the future transfer of Kayky. The teenage forward will remain with Fluminese until the end of the Brazilian season.



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) April 23, 2021

Текущий сезон футболист доиграет в родном клубе, а летом присоединится к новым одноклубникам. В текущем сезоне на его счету восемь матчей за Флуминенсе, в которых он забил два гола и отдал один голевой пас.

Ранее сообщалось, что Кайки интересен донецкому Шахтеру, однако Флуминенсе отклонил предложение "горняков".