Англия

Бразилец обойдется "горожанам" в 12 миллионов евро.

Манчестер Сити договорился о переходе форварда Флуминенсе Кайки.

По информации в Twitter Николо Скиры, "горожане" заплатят за 17-летнего игрока сборной Бразилии U17 12 миллионов евро плюс бонусы.

Отмечается, что клуб из Рио-де-Жанейро получит 20% от возможной перепродажи Кайки.

По условиям сделки, бразилец останется во Флуминенсе до конца 2022 года, а потом подпишет с Ман Сити 5-летний контракт.

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер предложил за Кайки 5 млн евро за 70% прав на игрока. Данная сумма могла вырасти до 15 млн евро с учетом различных бонусов, однако бразильский клуб отклонил предложение, однако переговоры продолжились.