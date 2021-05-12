Англия

Для украинского универсала это девятый трофей в карьере.

Вчера, 11 мая, Манчестер Сити досрочно стал чемпионом английской Премьер-лиги после того, как Манчестер Юнайтед уступил Лестеру со счетом 1:2 в матче 36-го тура АПЛ.

После этого украинский универсал "горожан" Александр Зинченко опубликовал пост в Instagram, посвященный третьему чемпионству в составе Манчестер Сити.

"Невероятно", — написал Зинченко, опубликовав эффектную картинку, где он сидит в кресле, а на заднем фоне находятся три чемпионских титула.

В нынешнем сезоне Зинченко провел 18 поединков в АПЛ, проведя на поле 1294 минуты.

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