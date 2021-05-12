Нидерланды. Новость

Амстердамцы креативно поздравили своих болельщиков.

В начале мая Аякс в 35-й раз стал чемпионом Нидерландов.

В связи этим, руководство Аяка приняло решение поздравить самых преданных фанатов клуба со взятием данного трофея.

Амстердамский клуб расплавил чемпионский кубок и сделали из него 42 тысяч звездочек.

Отмечается, что в каждом сувенире весом 3, 45 грамм содержится по 0,06 грамма победного трофея. "Частичку Аякса" по почте получат все владельцы абонементов.

"Большую часть сезона нам пришлось играть без болельщиков. Несмотря на это, мы чувствовали их поддержку еженедельно – на пути к стадиону, в соцсетях, в личном общении.

Мы хотим, чтобы после такого сезона фанаты почувствовали себя причастными к чемпионству", – сказал гендиректор Аякса Эдвин ван дер Сар.