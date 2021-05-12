Украина

Луиш Каштру покинул Шахтер после двух лет работы.

Официальный сайт Шахтера сообщает, что сегодня, 12 мая, в отеле "Опера" состоялась встреча генерального директора клуба Сергея Палкина с Луишем Каштру, на которой функционер поблагодарил наставника за работу с командой и вручил ему именную футболку с цифрой 84 (столько официальных матчей "горняки" провели под руководством португальца) и памятный сувенир от клуба.

Таким образом, Каштру завершил двухлетний цикл и покидает Украину.

В первом сезоне Луиш привел Шахтер к чемпионству, обеспечив при этом рекордный отрыв чемпиона от серебряного призера УПЛ — 23 очка. Также "горняки" дошли до полуфинала Лиги Европы.

В текущем сезоне Шахтер под руководством Каштру проиграл борьбу за чемпионство Динамо и не смог выиграть Кубок Украины. В Лиге чемпионов "оранжево-черные" заняли третье место в группе с Реалом, менхенгладбахской Боруссией и Интером. В 1/16 финала Лиги Европы дончане прошли Маккаби ТА, а в следующем раунде уступили Роме.

Всего в 84 матчах под руководством Луиша Каштру Шахтер одержал 51 победу, 16 раз сыграл вничью, 17 раз уступил.

Клуб поблагодарил Каштру за работу и пожелал удачи в будущем.

Ранее сообщалось, что следующим тренером "горняков" станет итальянец Роберто де Дзерби.