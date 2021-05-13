Англия

Наставник "горожан" ответил на поздравления с чемпионством в АПЛ со стороны своих коллег.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал конкуренцию и соперничество с наставником Ливерпуля Юргеном Клоппом.

После того, как Манчестер Юнайтед уступил Лестеру (1:2), Манчестер Сити досрочно стал чемпионом АПЛ и одними из первых, кто поздравил наставника "горожан" были Клопп и главный тренер Эвертона Карло Анчелотти.

"Я очень ценю слова Юргена и Карло. Я не мог ответить на их поздравления тогда, но сделаю это сегодня. Я восхищаюсь ими обоими.

Клопп был для меня источником вдохновения, он сделал меня меня лучше через свои команды — Боруссию Д и Ливерпуль. Он заставил меня много думать о матчах и соперниках. Больше им спасибо, очень ценю их слова", — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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