Англия

Наставник "горожан" навсегда запомнит этот сезон.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мыслями о досрочном чемпионстве своей команды в АПЛ.

Очередной триумф в английской Премьер-лиге принес испанскому специалисту 31-й трофей в карьере.

"Это было самое сложное чемпионство. Мы навсегда запомним этот сезон, ведь мы с трудом пришли к этой победе", – сказал наставник "горожан", — приводит слова специалиста Джек Гауган в своем Twitter.

Ранее стало известно, что Манчестер Сити — первый клуб, выигравший АПЛ, идя на 8-м месте на Рождество.