Англия

Испанский полузащитник выдал отличный перформанс.

Манчестер Сити в рамках поединка 36-го тура чемпионата Англии отправился в гости к Ньюкаслу и добился зрелищной победы.

Ключевым фактором победы "горожан" стал хет-трик Феррана Торреса. Как сообщает Opta, испанец — самый молодой футболист, который забил три гола водном матче под руководством Гвардиолы.

Отметим, что до этого рекорд принадлежал Лионелю Месси, с котором тренер работал в Барселоне.

Напомним, что Манчестер Сити выиграл 12 выездных матчей АПЛ подряд — это рекорд.