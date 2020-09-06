Лига наций

Полузащитник Манчестер Сити отличился в игре против Украины.

Новичок Манчестер Сити, хавбек Ферран Торрес, открыл счет своим голам за национальную сборную Испании.

Первой "жертвой" экс-игрока Валенсии стала сборной Украины. Он забил на 84-й минуте, установив окончательный счет – 4:0. Для Феррана эта игра была лишь второй в футболке сборной Испании – 3 сентября он дебютировал во встрече с Германией.

Также свой дебютный гол за "фурию роху" забил вингер Барселоны Ансу Фати. Он стал самым молодым автором забитого гола в истории команды.

Еще дубль на свой счет записал капитан испанцев, ветеран Серхио Рамос. Он поднялся на восьмое место в списке лучших бомбардиров сборной Испании.