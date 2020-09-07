Лига наций

Испанский хавбек высказался о победе над сборной Украины в Лиге наций (4:0).

Сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от Испании в поединке второго тура Лиги наций Дивизиона А, пропустив в свои ворота четыре безответных мяча.

Полузащитник испанцев Ферран Торрес поделился эмоциями после домашней победы своей команды.

"Мы и раньше видели, на что способен Ансу. Он действительно может достичь в футболе всего, чего захочет".

"Тренер попросил нас не терять мяч, владеть им как можно большие отрезки времени. И опасные моменты тогда обязательно появятся", — приводит слова Торреса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Испания — Украина вы можете на Football.ua.