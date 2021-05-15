Англия

Наставник Манчестер Сити прокомментировал успешный гостевой поединок в исполнении его команды.

В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги новоиспеченный чемпион Англии Манчестер Сити устроил гостевую перестрелку на поле стадиона Сент-Джеймс Парк против Ньюкасла, которая завершилась рекордной победой "горожан" со счетом 4:3.

Ньюкасл — Манчестер Сити 3:4 Видео голов и обзор матча

В своем послематчевом интервью главный тренер "небесно-голубых" Хосеп Гвардиола дал оценку действиям своих подопечных в отчетной игре, а также отдельно выделил автора хет-трика, нападающего Феррана Торреса.

"Я считаю, что обе команды сумели показать блестящую игру, которую, к сожалению, не смогли посмотреть зрители на трибунах. Ньюкасл — невероятно сильный соперник. Мы изо всех сил пытались взломать их оборону, но они показали предельную стойкость.

Все три наших пропущенных мяча пришли после стандартных положений, но я не вижу в этом ничего критического. На фоне всего одной тренировки, после победы в АПЛ, этот матч был хорошим уроком перед нашими следующими играми против Брайтона и Эвертона.

Подобный небольшой спад нашей формы я могу писать на тяжелый предыдущий месяц на внутренней и международной аренах. Разные люди долго говорили, что победа в чемпионате у нас в кармане, но пока ее действительно там не было, то мы не имели права сбавлять обороты.

Парни нашли в себе силы отбегать все 90 минут, и теперь опережают Юнайтед уже на 13 очков. Они — фантастические, просто невероятные показатели! В ближайшее время отпразднуем эту победу, после чего сразу же начнем готовиться к игре против Брайтона.

Относительно Феррана Торреса, могу сказать, что я рад его невероятным показателям, как для первого сезона в Англии. В течении последних двух месяцев он играл достаточно мало, а когда приходил в наш клуб, то был больше ориентирован на работу в глубине атаки, но мы нашли в нем способности играть как форварду.

Он был прекрасен по ходу всего сезона, поэтому могу только отметить, что его подписание стало для нас большим успехом. Ферран способен занять все три позиции в передней линии, что выделяет его на фоне остальных футболистов его возрастной группы", — подытожил испанский специалист.

В следующем туре Манчестер Сити проведет гостевой поединок против Брайтона.