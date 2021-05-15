Англия

Коллектив Хосепа Гвардиолы решил таким образом обороняться, но соперники выжимали максимум из своих возможностей.

Тридцать шестой тур английской Премьер-лиги ознаменовался для новоиспеченного чемпиона страны, Манчестер Сити, необходимостью провести гостевой поединок против Ньюкасл Юнайтед. Коллектив Хосепа Гвардиолы контролировал ситуацию на поле по ходу практически всего игрового времени, но при этом пропустил три мяча в свои ворота от соперников, однако все равно вышел в итоге победителем дуэли (4:3).

Ньюкасл — Манчестер Сити 3:4 Видео голов и обзор матча

Основной акцент в этом поединке "горожане" сделали на контроль мяча, в конечном итоге доведя данный показатель до фантастических 82,3% владения.

Однако, как сообщает статистический портал Opta, даже столь высокий показатель не позволил Манчестер Сити побить их собственный рекорд трехлетней давности.

В сезоне-2017/18 команда Гвардиолы завершила игру против Суонси с 83% владения мячом, что стало рекордом английской Премьер-лиги, начиная от сезона 2003/04.

В следующем туре "горожане" сыграют гостевую игру против Брайтона.