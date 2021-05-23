Англия

"Канониры" не смогли попасть в первую семерку АПЛ.

Арсенал по итогам завершившегося сезона в чемпионате Англии финишировал на восьмой строчке турнирной таблицы.

Подопечные Микеля Артеты лишь на один балл отстали от Тоттенхэма и не смогли квалифицироваться в еврокубки.

Таким образом, Арсенал не попал ни в один еврокубковый турнир впервые за очень долго время. Последний раз такое происходило в 1995 году.

Напомним, что "канониры" могли занять седьмое место и попасть в Кубок конференций, если бы Тоттенхэм не совершил восхитительный камбэк против Лестера.