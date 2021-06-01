Англия

Новый главный тренер Реала прокомментировал свой уход из Эвертона.

Карло Анчелотти, подписавший контракт с Реалом, попрощался с Эвертоном и поблагодарил всех причастных к клубу за проведенное время.

"Я хотел бы поблагодарить Совет директоров, игроков и клуб за огромную поддержку, которую они оказали мне во время моего пребывания здесь.

Я очень уважаю всех, кто связан с Эвертоном, и надеюсь, что они смогут реализовать те захватывающие цели, которые ставят перед собой

Мне нравилось работать в Эвертоне, но мне представилась неожиданная возможность, которая, я считаю, является правильным шагом для меня и моей семьи в настоящее время", — приводит слова итальянца официальный сайт Эвертона.

С 2013 по 2015 год специалист уже возглавлял Реал. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.