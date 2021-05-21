Англия

Англичанин не поможет своей команде в ближайшей встрече с Ливерпулем.

Нападающий Кристал Пэлас Эберечи Эзе получил серьезную травму накануне заключительного тура сезона-2020/2021, в рамках которого его клуб встретиться с командой Юргена Клоппа.

По информации источника, англичанин повредил ахиллово сухожилие, неудачно упав во время тренировки лондонского клуба. Причиной надрыва стало резкое движение футболиста при выполнении одного из упражнений с мячом.

Отмечается, что 22-летний футболист в этот момент ни с кем не вел единоборство. Медицинское обследование, проведенное в одной из клиник Лондона показало, что форвард пропустит не менее шести месяцев.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Эзе принял участие в 34 матчах, в которых забил 4 гола и стал автором 6 результативных передач.

Форвард перешел в Кристал Пэлас в августе 2020 года за 16 миллионов фунтов.