Англичанин не поможет своей команде в ближайшей встрече с Ливерпулем.
Эберечи Эзе, getty images
21 мая 2021, 12:59
Нападающий Кристал Пэлас Эберечи Эзе получил серьезную травму накануне заключительного тура сезона-2020/2021, в рамках которого его клуб встретиться с командой Юргена Клоппа.
По информации источника, англичанин повредил ахиллово сухожилие, неудачно упав во время тренировки лондонского клуба. Причиной надрыва стало резкое движение футболиста при выполнении одного из упражнений с мячом.
Отмечается, что 22-летний футболист в этот момент ни с кем не вел единоборство. Медицинское обследование, проведенное в одной из клиник Лондона показало, что форвард пропустит не менее шести месяцев.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Эзе принял участие в 34 матчах, в которых забил 4 гола и стал автором 6 результативных передач.
Форвард перешел в Кристал Пэлас в августе 2020 года за 16 миллионов фунтов.