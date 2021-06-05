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Еще одним участников товарищеского турнира будет колумбийский Мильонариос.

Эвертон, лондонский Арсенал, миланский Интер и колумбийский Мильонариос примут участие в товарищеском турнире — Кубок Флориды. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Дружеский турнир состоится в Орландо в конце июля. Матчи пройдут с 25 по 28 июля.

По итогам минувшего сезона Интер стал чемпионом Серии А, Мильонариос стал полуфиналистом чемпионата Колумбии, Арсенал финишировал восьмым в АПЛ, а Эвертон замкнул топ-10.

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