Еще одним участников товарищеского турнира будет колумбийский Мильонариос.
Арсенал - Эвертон, Getty Images
05 июня 2021, 11:20
Эвертон, лондонский Арсенал, миланский Интер и колумбийский Мильонариос примут участие в товарищеском турнире — Кубок Флориды. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Дружеский турнир состоится в Орландо в конце июля. Матчи пройдут с 25 по 28 июля.
По итогам минувшего сезона Интер стал чемпионом Серии А, Мильонариос стал полуфиналистом чемпионата Колумбии, Арсенал финишировал восьмым в АПЛ, а Эвертон замкнул топ-10.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.