Англия

Контракты обоих футболистов подошли к концу.

Эвертон попрощался с четырьмя футболистами, контракты которых подошли к концу, сообщает официальный сайт клуба.

Речь идет о Тео Уолкотте, Джошуа Кинге, Яннике Боласи, Мохамеде Бешиче. Также команду покинул арендованный Робин Ульсен.

Отметим, что "ириски" ко всему прочему остались и без главного тренера — Карло Анчелотти перебрался в мадридский Реал.

Напомним, что Тео Уолкотт уже подписал полноценный контракт с Саутгемптоном