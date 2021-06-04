Контракты обоих футболистов подошли к концу.
Тео Уолкотт, getty images
04 июня 2021, 20:59
Эвертон попрощался с четырьмя футболистами, контракты которых подошли к концу, сообщает официальный сайт клуба.
Речь идет о Тео Уолкотте, Джошуа Кинге, Яннике Боласи, Мохамеде Бешиче. Также команду покинул арендованный Робин Ульсен.
Отметим, что "ириски" ко всему прочему остались и без главного тренера — Карло Анчелотти перебрался в мадридский Реал.
Напомним, что Тео Уолкотт уже подписал полноценный контракт с Саутгемптоном