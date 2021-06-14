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Специалист высоко отозвался о новичке "горняков".

Наставник олимпийской сборной Бразилии Андре Жардин высказался о новом полузащитнике Шахтера Педриньо.

"Мог ли Жоржи Жезуш (главный тренер Бенфики — ред) лучше использовать Педриньо? Я уверен, что мог. Педриньо — игрок с отличным видением поля, хорошо развитой тактической культурой, и Жоржи Жезуш не смог полностью раскрыть его потенциал. Я считаю, что Педриньо сильно пострадал из-за того, что не смог засиять как бриллиант в глазах тренера.

Ему нужно играть, у него есть талант и много технических качеств. Также он пребывает в возрасте, когда нужна постоянная игровая практика. В конечном итоге он сильно пострадал в Бенфике из-за отсутствия доверия и постоянного места в составе. Мы даже не можем сказать, хороший он или плохой игрок, потому что он так мало играл... Ему нужно было больше времени, чтобы расцвести. Несмотря на это, мы очень верим в его будущее. Эта ситуация расстраивала его и всех остальных в олимпийской сборной, потому что мы надеялись, что у него будет больше игрового времени в Бенфике.

В сборной я в итоге использовал его на позиции, на которой он не играл в Коринтиансе, и у него всегда получалось. Я верю, что ему повезет в новом клубе и он найдет тренера. который полностью использует его потенциал.

Бенфика рискует увидеть, как Педриньо засверкает в другом клубе. Это игрок, который еще не достиг своего пика, и вполне возможно, что Бенфика скоро увидит его игру на гораздо более высоком уровне, чем тот, что он показывал в португальском клубе. Педриньо очень хочет приносить пользу на поле. У него не получалось это в Бенфике, но я верю, что он будет играть в Шахтере, и у него получится заявить о себе там, потому что он — большой талант.

Олимпийские игры? По сравнению с игроками, которые соревнуются с ним за место на поле в составе олимпийской сборной Бразилии, отсутствие игровой практики может негативно сказаться на его перспективах. В четверг мы объявим финальную заявку сборной. Будет ли Педриньо вызван? Он очень важный игрок для нас. Пока не знаю, идет большая борьба, всего 18 мест, но у него есть шансы", — сказал Андре Жардин в интервью O JOGO.

Ранее генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал приобретение Педриньо.