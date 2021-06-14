Украина

"Горняки" вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону.

Сегодня, 14 июня, игроки донецкого Шахтера вышли из отпуска и провели первую тренировку под руководством нового тренерского штаба во главе с Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

В понедельник в первой половине дня часть футболистов прошла медосмотр, а завтра такие же процедуры ждут остальную часть игроков.

В настоящее время лидеры "горняков" находятся в расположении своих сборных, но даже без них, в распоряжении итальянского специалиста, который возглавил донецкий клуб в летнее межсезонье, присутствует 31 игрок.

Вратари: Алексей Шевченко, Евгений Гриценко, Тимур Пузанков, Денис Твардовский.

Защитники: Додо, Ефим Конопля, Витао, Валерий Бондаренко, Давид Хочолава, Исмаили, Виктор Корниенко, Дмитрий Капинус, Марк Мампасси, Даниил Удод, Андрей Булеза.

Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Алан Патрик, Вячеслав Танковский, Тете, Олег Очеретько, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Фернандо, Дентиньо, Педриньо, Денис Шостак, Артур Микитишин.

Нападающие: Богдан Вьюнник, Даниил Сикан.

Отметим, что в списке присутствует новичок команды Педриньо, который стал первым новичком "горняков" в это межсезонье за 18 миллионов евро. Помимо него вернулись из аренд Конопля, Мампасси, Танковский, Очеретько, Сикан, Валерий и Артем Бондаренко.

Во второй половине сегодняшнего дня Де Дзерби собрал игроков в Святошино, где представил тренерский штаб и рассказал о подготовительном процессе перед новым сезоном.

Ранее сообщалось, что 22 июня, делегация Шахтера отправится на учебно-тренировочный сбор в Австрию, где проведут четыре спарринга.