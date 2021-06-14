Украина

"Горняки" сделали предложение по футболисту.

Шахтер ведет активные переговоры по защитнику Сассуоло Марлону.

По информации Gazzetta di Modena, донецкий клуб предложил за бразильца 10 миллионов евро.

Сообщается, что итальянский клуб отклонил это предложение, так как хочет выручить за футболиста 15 миллионов евро.

Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби пообещал спортивному директору Сассуоло Джованни Карневали, что не будет переманивать в Украину никого из своих бывших игроков, кроме Марлона.

В минувшем сезоне Марлон провел 25 поединков, в которых результативными действиями не отмечался.

Ранее сообщалось, что Шахтер не ведет переговоры по Локателли и Берарди.