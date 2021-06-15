Англия

Англичанин находится на прицеле у клубов АПЛ.

Форвард Арсенала Эдди Нкетиа может покинуть лондонский клуб в ближайшее время.

По информации в Twitter Фабрицио Романо, "канониры" предложили англичанину продлить контракт, однако игрок все еще на него не согласился.

При этом Нкетиа находится в сфере интересов нескольких клубов АПЛ. За 22-летним нападающим следят по меньшей мере Вест Хэм и Лидс.

В прошлом сезоне Эдди Нкетиа провел 29 поединков, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.