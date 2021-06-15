Англичанин находится на прицеле у клубов АПЛ.
Эдди Нкетиа, getty images
15 июня 2021, 09:52
Форвард Арсенала Эдди Нкетиа может покинуть лондонский клуб в ближайшее время.
По информации в Twitter Фабрицио Романо, "канониры" предложили англичанину продлить контракт, однако игрок все еще на него не согласился.
При этом Нкетиа находится в сфере интересов нескольких клубов АПЛ. За 22-летним нападающим следят по меньшей мере Вест Хэм и Лидс.
В прошлом сезоне Эдди Нкетиа провел 29 поединков, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.