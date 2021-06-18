Англия

"Шпоры" в последний момент переключились на итальянского специалиста.

Вчера, 17 июня, новоиспеченный наставник Фиорентины Дженнаро Гаттузо покинул клуб спустя три недели после назначения из-за разногласий с руководством.

Сегодня же, по информации в Twitter Николо Скиры, итальянский специалист уже близок к назначению на пост главного тренера Тоттенхэма.

Сообщается, что стороны согласовали 2-летнй контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро за сезон.

Новый управляющий директор "шпор" Фабио Паратичи находится в Милане и в ближайшие часы встретится с Гаттузо, чтобы закрыть сделку.

Ранее сообщалось, что главным тренером Тоттенхэма станет экс-наставник Ромы Паулу Фонсека.