Англия

Лондонцы уверены, что француз не покинет клуб.

Полузащитник Челси Нгола Канте, вероятно, в ближайшее время продлит контракт с лондонским клубом.

По информации в Twitter Фабрицио Романо, "синие" находятся в отличных отношениях с французом, поэтому не видят смысла спешить удержать игрока.

Сообщается, что Челси начнет переговоры о продлении соглашения с Канте в ближайшие месяцы.

Текущий контракт 30-летнего футболиста с клубом рассчитан до июня 2023 года.

В минувшем сезоне Канте провел за Челси в АПЛ 30 матчей, в которых отметился 2 голами.

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