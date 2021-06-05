Германия

Мюнхенцы хотят подписать вингера Вердера.

Бавария рассматривает возможность трансфера вингера Вердера Милота Рашицы, сообщает издание Bild.

Источник отмечает, что мюнхенцы — не единственный претендент на талантливого футболиста. Также он интересен Айнтрахту из Франкфурта.

Милот Рашица в этом сезоне провел 26 поединков за Вердер, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

Напомним, что на футболиста из Косово также претендует представитель чемпионата Англии — Астон Вилла.