Мюнхенцы хотят подписать вингера Вердера.
Милот Рашица, getty images
05 июня 2021, 22:25
Бавария рассматривает возможность трансфера вингера Вердера Милота Рашицы, сообщает издание Bild.
Источник отмечает, что мюнхенцы — не единственный претендент на талантливого футболиста. Также он интересен Айнтрахту из Франкфурта.
Милот Рашица в этом сезоне провел 26 поединков за Вердер, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.
Напомним, что на футболиста из Косово также претендует представитель чемпионата Англии — Астон Вилла.