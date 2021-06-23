Германия

Немецкий хавбек может покинуть клуб этим летом.

Полузащитник Баварии Леон Горецка может покинуть мюнхенский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 26-летнего немца не устроило предложение чемпионов Германии по новому соглашению.

Действующий контракт рассчитан до лета 2022 года, поэтому Бавария намерена продать его этим летом, чтобы он не получил статус свободного агента.

Также отмечается, что футболист уже попросил своего агента заняться поисками новой команды.

В минувшей кампании Горецка провел 32 поединка, в которых забил 8 голов и отдал 9 ассистов.

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