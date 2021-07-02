Англия

Хавбек проведет в клуб по меньше мере один сезон.

Полузащитник Челси Билли Гилмор, вероятно, в ближайшее время покинет лондонский клуб.

По информации в Twitter Фабрицио Романо, 20-летний хавбек будет арендован Норвичем на один сезон. Челси видят в Гилморе потенциального ключевого футболиста клуба, однако осознают недостаток опыта игрока.

Сообщается, что аренду футболиста уже одобрил тренер лондонцев Томас Тухель.

В минувшем сезоне в рамках АПЛ Гилмор провел за Челси 5 матчей.

Ранее сообщалось, что полузащитником "синих" заинтересовался Вулверхэмптон.

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