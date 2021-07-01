Официальное представление англичанина все ближе.
Джейдон Санчо, getty images
01 июля 2021, 16:58
Манчестер Юнайтед подтвердил достижение договоренности по трансферу вингера дортмундской Борусии Джейдона Санчо.
Напомним, что сделка уже заключена и подписана. Сумма трансфера — 85 миллионов евро.
Ранее на пресс-конференции генеральный директор "шмелей" Ханс-Йоахим Вацке заявил, что футболист сам предпочел манкунианский клуб.
"Санчо сам сделал выбор в пользу Манчестер Юнайтед. Он хотел изменить свое положение. Мы хотели сделать все, чтобы он остался и не рады деньгам.
Он уезжает, а мы грустим и будем скучать", — сказал специалист.
В минувшем сезоне Санчо сыграл 38 матчей в составе Боруссии Д, в которых забил 16 голов и отдал 20 результативных передач.
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