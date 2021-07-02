Англия

"Красные дьяволы" определились со своими ближайшими целями.

Руководство Манчестер Юнайтед в ближайшее время хочет продлить контракт с полузащитником Бруну Фернандешем.

По информации в Twitter Фабрицио Романо, манкунианцы начнут переговоры по пролонгации соглашения уже в июле. Новый контракт португальца — главная цель "красных дьяволов" после подписания полузащитника дортмундской Боруссии Джейдона Санчо, переход которого уже подтвержден обеими сторонами.

В минувшем сезоне португалец провел за Манчестер Юнайтед 58 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 голов и сделал 17 результативных передач.

Напомним, что Бруну Фернандеш был признан лучшим игроком сезона в манкунианском клубе по версии болельщиков.

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