Англия

Англичанин впечатлил своими показателями.

Полузащитник Манчестер Сити, выступающий на правах аренда за Лидс, Джек Харрисон может в ближайшее время стать полноценным игроком команды Бьелсы.

По информации в Twitter Николо Скиры, клуб ведет переговоры о выкупе контракта полузащитника "горожан" и уже предложил 24-летнему футболисту 5-летний контракт.

Сумма трансфера за игрока составит 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Харрисон принял участие за Лидс в 36 матчах, в которых забил 8 голов, отдал 8 голевых передач.

Хавбек выступает за Лидс на правах аренды с 2018 года.

Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Барселона заработает 15 миллионов за продажу Фирпо в Лидс.

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